جمال زايدة: «السيسي» في اليونان لبحث ملف الغاز في البحر المتوسط

قال الكاتب الصحفي، جمال زايدة، إن الخبر الذي نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” حول استهداف بئر للغاز الإسرائيلي من قبل أطراف مجهولة، هو خبر يشير بأصابع الاتهام لمصر وهذا الخبر ينبغي ان يتم تداوله بحرص شديد.

> وأضاف زايدة خلال لقائه في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد العربي” العربي، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن هناك صراع مكتوم في منطقة شرق البحر المتوسط على اكتشاف الغاز، لافتا إلى أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لليونان جاء لمباحثات مع نظيره اليوناني بشأن الغاز في البحر المتوسط.

> وأكد زايدة أنه ليست كل الأخبار حسنة النية وهناك أخبار يجب توخي الحذر في التعامل معها.