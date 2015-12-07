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صور| ختام الدورة الرياضة في خماسيات كرة القدم بالوادي الجديد‎

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صور| ختام الدورة الرياضة في خماسيات كرة القدم بالوادي الجديد‎ صور| ختام الدورة الرياضة في خماسيات كرة القدم بالوادي الجديد‎

ختام الدورة الرياضية لخماسيات كرة القدم

 

شهد صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة الربية والتعليم بالوادي الجديد، والدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، ختام الدورة الرياضة في خماسيات كرة القدم، والتي نظمها توجية التربية الرياضية بالتربية والتعليم على ملاعب المجمع الرياضي التعليمي.

وقال نبيل البري موجه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم إن المباراة النهائية بين مدرستي معاذ ابن جبل والوادي بنات بالخارجة على روح الكابتن رفاعي عمر أبوزيد موجه التربية الرياضية ومدير المجمع الرياضي.

وأكد محمد طه العبادي موجه أول التربية الرياضة، بالإدارة التعليميية بالخارجة أن البطولة شهدت تنافسًا شديدًا بين المدارس المشاركة بالدورص وأن دوري المدارس هذا العام لقى إهتمام كبير من مديري المدارس، وكذلك مسؤلس التعليم بالمديرية، لافتًا إلى أن الفائز بلقب البطولة سوف يدخل بطولة مجمعة للمحافظات، وأضاغ أن مدرسة الوادي بنات الابتدائية حصلت على كاس البطولة.

 

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