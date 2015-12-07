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مليونا إيطالي يتخلون عن حضور «يوبيل الرحمة» خوفًا من الهجمات الإرهابية

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مليونا إيطالي يتخلون عن حضور «يوبيل الرحمة» خوفًا من الهجمات الإرهابية مليونا إيطالي يتخلون عن حضور «يوبيل الرحمة» خوفًا من الهجمات الإرهابية

الشرطة الايطالية

اضطر أكثر من مليوني إيطالي إلى التخلي عن حضور “اليوبيل الذهبي للرحمة” الذي يفتتح غدًا الثلاثاء خوفًا من التعرض لهجمات إرهابية.

وقال مسؤول أمني إيطالي إن جهاز الاستخبارت الإيطالي رفع مستوى الحذر ونشاط المراقبة والوقاية إلى أقصى درجة ، لأجل يوبيل الرحمة وقبل أيام قليلة من افتتاح الباب المقدس في الفاتيكان.

ويقام يوبيل الرحمة، الاستثنائي تلبية لدعوة البابا فرنسيس، اعتبارا من عيد “لحبل بلا دنس” الموافق في الثامن ديسمبر الجاري، ويُختتم في عيد “يسوع المسيح ملك الكون” في العشرين من نوفمبر العام المقبل.

وخلال جلسة استماع الخميس، أمام اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية “كوباسير”، بشأن تدابير منع الإرهاب بمناسبة اليوبيل، أشار رئيس جهاز الأمن السري المدني الجنرال أرتورو إسبوزيتو إلى أنه “في الوقت الراهن، لا نشهد أية حالات لخطر وشيك” – حسب تعبيره.

أ ش أ

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