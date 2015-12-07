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محافظ أسيوط يعتمد مذكرة تعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%

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محافظ أسيوط يعتمد مذكرة تعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5% محافظ أسيوط يعتمد مذكرة تعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%

 

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ،اليوم مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاصة بإجراءات تعيين عدد 67 شابًا من ذوي الإعاقة والمرشحين للتعين بالمحافظة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء والمؤرخة بتاريخ 21 مايو 2015 بالإعلان عن عدد 500 وظيفة لذوي الإعاقة للتعيين عليها ضمن نسبة 5 % المخصصة للمعاقين في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد محافظ أسيوط،  في تصرحات صحفية له اليوم على مخاطبة مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة والواردة أسمائهم في الكشوف المرسلة من رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة متضمنة تعيين 22 “أصلي” من حملة المؤهلات العليا و3 “احتياطي” و22 “أصلي” من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و3 “احتياطي” و1 “أصلي” من الأقل من المتوسطة و1 “احتياطي” و22 “أصلي” بدون مؤهل و3 “احتياطي” بإجمالي 67 شخصًا بصفة أصلية و10 آخرين احتياطياً مشيرًا إلى مراعاة ضوابط التعيين ومنها ملائمة الإعاقة لطبيعة العمل وتعيين المؤهلات العليا على الدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية التخصصية مع مراعاة اتفاق المؤهل وطبيعة الوظيفة وتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة على المجموعات النوعية والمكتبية بالدرجة الرابعة وتعيين المؤهلات الأقل من المتوسطة على الدرجة الخامسة بالمجموعات النوعية الحرفية والخدمات المعاونة بما يتفق مع شهادة التأهيل وبالنسبة لغير المؤهلين يتم تعيينهم على الدرجة السادسة بالمجموعات النوعية للخدمات المعاونة بما يتفق وشهادة التأهيل مع ضرورة استيفاء شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.
> وشدد المحافظ على أن تتطابق نوعية الإعاقة الواردة بشهادة التأهيل المعتمدة مع التقرير الطبي الصادر من المجلس الطبي المختص الوارد النص عليه بالمادة رقم 15 فقرة 5 من القانون رقم 18 لعام 2015 وفي حالة وجود أي اختلاف يؤجل تسليمه العمل، ويتم مخاطبة الجهاز بشأنه وفي حالة عدم توافر هذه الفئة يتم شغل هذا العدد من الوظائف من خلال القوائم الاحتياطية.

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