بالفيديو.. نستعرض أبرز مقتنيات متحف الآثار بمطار القاهرة قبل افتتاحه

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور متحف المطار الذى من المقرر أن يتم افتتاحة فى مبنى 3 بمطار القاهرة بحضور عدد كبير من المسئولين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يفتتح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، متحف الآثار بالمطار بحضور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

ويضم المتحف 38 قطعة أثرية مختارة من عدة متاحف مصرية مختلفة منها المتحف المصرى بالتحرير والمتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى.

ومن بين أهم المعروضات "صلاية من الشست" تعود لعصر ما قبل الأسرات، وتمثال للكاتب يرجع لعصر الأسرة الخامسة، ومجموعة من تماثيل ترجع للعصرين اليونانى والرومانى وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التى تعود للعصور الإسلامية المختلفة.



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