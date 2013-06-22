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علامات الحمل تظهر على كندة حنا.. والأمنية أن يكون المولود صبيّاً

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علامات الحمل تظهر على كندة حنا.. والأمنية أن يكون المولود صبيّاً علامات الحمل تظهر على كندة حنا.. والأمنية أن يكون المولود صبيّاً

تستعد الفنانة السورية الشابة كندة حنا لاستقبال مولودها الأول. وقد نشرت عبر صفحتها الشخصيّة على "فيس بوك" أوّل صورة لها وهي حامل، حيث تظهر علامات الحمل وازدياد الوزن عليها بشكل جليّ.
وعبّرت الفنانة الشابة عن أملها بأن يكون المولود ذكراً، مع إبدائها الترحيب أيضاً بالمولود إذا كان فتاة، مشدّدة على أنّ أهمّ شيء هو الصحة التامة للمولود، بغضّ النظر عن جنسه.
وعلى الصعيد الدرامي، تشارك حنا بعملين سوريين، الأول بعنوان "صرخة روح"، يتحدث عن الخيانات الزوجية والعلاقات غير الشرعيّة، وهو عبارة عن خماسيّات تلفزيونيّة، شارك بكتابتها عدد من الكُتّاب السوريين، فيما تولى الإخراج زوجها المخرج ناجي طعمي.
أمّا العمل الثاني، فينتمي إلى البيئة الشامية، وهو الجزء الثاني من مسلسل "طاحون الشرّ"، من إخراج زوجها ناجي طعمي، وتجسّد فيه كندة شخصيّة "نرجس"، حيث تحلّ في هذا الدور كبديلة للفنانة ليليا الأطرش التي اعتذرت عن استكمال دورها في العمل.

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سيدتي