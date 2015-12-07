فوائد الجريب فروت.. أهمها تقوية المناعة والحماية من الأنفلونزا

الجريب فروت إحدى الفواكه الحمضية المفيدة، ويتناولها الأشخاص ليحصل الجسم منها على فوائد صحية عديدة، نظرا لاحتوائها على قدر جيد من فيتامين "سى" الذى يساهم فى كفاءة جهاز مناعة الجسم، وبالتالى حمايته من الأمراض، كما يفيد الجريب فروت الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص الوزن والتخسيس. فوائد الجريب فروت لتقوية المناعة

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>حول ذلك يقول الدكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجريب فروت يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سى" المفيد فى تقوية جهاز مناعة الجسم والحماية من الأمراض والوقاية من أدوار البرد والأنفلونزا. فوائد الجريب فروت للتخسيس

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>واستكمل د. أحمد قائلا، "الجريب فروت إحدى الفواكه التى تحظى بشهرة كبيرة ضمن الفواكه التى تساعد على إنقاص الوزن والتخسيس، نظرا لأنها تحتوى على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تمنح الشعور بالامتلاء وبالشبع، لذلك ينصح بتناولها أثناء اتباع برنامج غذائى لإنقاص الوزن والتخسيس، وأيضا بتناوله كمشروب أو إضافته لطبق سلطة الفواكه للحصول على فوائده الصحية. نصائح ضرورية

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>ينصح د. أحمد بضرورة تناول الجريب فروت للحصول على فوائده الصحية، خاصة للأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم .

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شبكةعيونالإخبارية

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