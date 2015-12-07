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مفاجأة.. دواء مضاد للديدان يعالج أخطر سرطان يصيب الأطفال قبل سن عامين

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مفاجأة.. دواء مضاد للديدان يعالج أخطر سرطان يصيب الأطفال قبل سن عامين مفاجأة.. دواء مضاد للديدان يعالج أخطر سرطان يصيب الأطفال قبل سن عامين
النيوروبلاستوما أو ورم الأرومة العصبية من السرطانات النادرة التى تنشأ من الخلايا العصبية غير الناضجة، وهو الورم الصلب الأكثر شيوعاً بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن عامين، وغالباً ما يبدأ الظهور فى الغدد الكظرية، التى توجد فوق الكلى، وكما أنه من الممكن أن يتطور فى منطقة البطن أو الصدر أو الأنسجة العصبية بالقرب من العمود الفقرى.

وتمكن مؤخرا ً فريق من الباحثين بجامعة "جوتة" فى مدينة فرانكفورت الألمانية من اكتشاف فاعلية أحد الأدوية الحالية المضادة للديدان الطفيلية فى علاج سرطان خلايا الأرومة العصبية والذى يطلق عليه اسم سرطان النيوروبلاستوما، ويعرف هذا الدواء باسم فلوبندازول "flubendazole ".

وأثبتت التجارب التى أجريت على 461 عينة سرطانية أن عقار الفلوبندازول المضاد للديدان يمتلك فاعلية كبيرة فى القضاء على الورم الذى يعد من أكثر مسببات الوفاة بين حديثى الولادة.
>ومن المنتظر أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث على عقار الفلوبندازول للتأكد من خواصه العلاجية المضادة للسرطان، وهو ما سيساهم فى القضاء على مشكلة مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المضادة للسرطان.
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للمجلة العلمية "Scientific Reports" .
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