الدفاع العراقية: تركيا تسحب قواتها العسكرية لمنطقة الحدود كبادرة حسن نية

> كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى عن سحب تركيا لقواتها العسكرية التى كانت متوجهة إلى منطقة الحدود العراقية كبادرة حسن نية من جانبها.

وقال نورى - فى تصريح لمراسل(أ ش أ) فى بغداد- إن القوات العسكرية التركية فى معسكر "زلكان" قرب الموصل لم يتم سحبها حتى الآن ، لافتا إلى أن سحب القوات التركية على الحدود اليوم جاء كبادرة حسن نية بعد الاتصال الهاتفى بين وزيرى الدفاع العراقى خالد العبيدى والتركى عصمت يلماز.

وأضاف: إن وزير الدفاع العراقى استقبل اليوم سفير تركيا لدى العراق فاروق قايماقجى الذى جدد دعوة رسمية تركية للعبيدى لزيارة أنقرة والتى أكد العبيدى على تلبيتها قريبا حال صدرو أفعال وبوادر حسن نية تركية تجاه العراق.

وأبلغ السفير التركى وزير الدفاع العراقى بأن القوات التركية الموجودة فى معسكر تدريب الموصل ليست قتالية ولا تملك تفويضا بالقتال وانما لحماية المعسكر والمدربين الأتراك فى ظل التهديدات الإرهابية فى المنطقة، وأكد المتحدث العراقى أن القوات التركية التى دخلت نينوى شمال غربى العراق مساء /الخميس/ الماضي، مازالت متواجدة بدعوى حماية معسكر "زلكان" المستخدم لتدريب "حشد نينوى".

وكان وزير الدفاع العراقى طالب حكومة أنقرة أمس بسحب قواتها العسكرية من داخل الأراضى العراقية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين، وقال: إن دخول القوات التركية إلى الموصل دون تنسيق أو علم مسبق للحكومة العراقية يعد خرقاً للسيادة وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي.

ودعا العبيدى نظيره التركى عصمت يلماز- فى اتصال هاتفى تلقاه اليوم/الأحد/ من يلماز- إلى أن تقوم بلاده(تركيا) بفعل إيجابى ينسجم مع قواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار وسحب القوات العسكرية التى دخلت الأراضى العراقية، ووعد وزير الدفاع التركى بمعالجة الموقف بصورة إيجابية وإبلاغ الحكومة العراقية بالخطوات العملية لذلك.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا أمس/الأحد/ باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت الأراضى العراقية دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى العراق، ودعت إلى سحبها فورا وأمهلتها 48 ساعة تنتهى مساء غد /الثلاثاء/.. وأن وزارة الخارجية العراقية استدعت أول أمس /السبت/ السفير التركى لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج على دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضى العراقية دون إذن الحكومة الاتحادية.

وطالبت الخارجية الجانب التركى بسحب مقاتليه من داخل الاراضى العراقية فوراً، مؤكدة أنها ستتابع تحركها بإتجاه المجتمع الدولى لإيقاف انتهاك تركيا لسيادة العراق وعدم احترامها لحدوده.

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