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معهد البحوث الأمريكى: 43% من عائدات تنظيم "داعش" من النفط

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معهد البحوث الأمريكى: 43% من عائدات تنظيم "داعش" من النفط معهد البحوث الأمريكى: 43% من عائدات تنظيم "داعش" من النفط

>كشف معهد البحوث الأمريكى اليوم الاثنين أن العائدات المالية لتنظيم "داعش " بحلول نهاية عام 2015 ستبلغ قرابة 80 مليون دولار شهريا، وأن حوالى 43% من إيرادات التنظيم تحصد من مبيعات النفط و50% من الضرائب ومصادرة الأراضي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كبير محللى المعهد لودوفيكو كارلينو، قوله "إن من أهم مصادر دخل تنظيم (داعش) يأتى من الضرائب على النشاط الاقتصادى والخدمات الأساسية للسكان، بما فى ذلك الكهرباء وشبكات الهاتف المحمول، وخدمات الربط بشبكة الإنترنت والصناعة والزراعة، ضمن الأراضى التى يسيطر عليها".

وأوضح كارلينو أن الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة استهدفت فى المقام الأول حقول النفط والطاقة للجماعة الإرهابية، لتعطيل التدفقات المالية من صناعة النفط.
>وبين أنه من الصعب القضاء على العائدات المالية من الضرائب وقطعها، من دون إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمدنيين.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية عرضت - مؤخرا - صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر أرتالا من الشاحنات تحمل النفط المستخرج من الأراضى السورية، وهى تجتاز الحدود مع تركيا من دون أى عوائق فى منطقة الريحانية.
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