أجواء باردة تغطي سماء رأس الخيمة

سجل جبل جيس في رأس الخيمة 9.6 درجات حرارة وهي أقل درجات الحرارة سجلتها الدولة في الساعة 6.15 دقيقة صباح اليوم، فيما شهدت المنطقة المحيطة بالجبل هطول أمطار خفيفة.

وأشار المقدم مروان عبدالله جكه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة إلى توزيع الدوريات الشرطية على الطرق المؤدية لجبل جيس حرصاً على سلامة قائدي المركبات لمنع وقوع الحوادث المرورية نتيجة لكثافة السحب والغيوم بالمنطقة وتحسباً لهطول الأمطار، محذراً الأهالي عدم الاقتراب من الشواطئ للسباحة نظراً لارتفاع الأمواج، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

واستقطبت الغيوم التي غطت المناطق الجبلية في رأس الخيمة أفواجاً كبيرة من الأهالي والشباب للاستمتاع بالأجواء الرائعة ببرودة الطقس والتقاط الصور التذكارية مع اندماج السحب برؤوس الجبال، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأمواج بصورة ملحوظة توقفت حركة الصيد نتيجة لتحذيرات سلطات حرس السواحل من الخروج للبحر في رحلات الصيد اليومية نتيجة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

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