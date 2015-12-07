أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان منافذ بيع السلع التابعة للداخلية

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان منافذ بيع السلع التابعة للداخلية بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان منافذ بيع السلع التابعة للداخلية
قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق نائب مدير الأمن، وحسن الجاويش وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بافتتاح منفذين جديدين من المنافذ التابعة لوزارة الداخلية والبالغ إجمالها 20 منفذًا موزعة على كل قطاعات المحافظة وتوابعها والمخصصة لبيع كل السلع الغذائية والأساسية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تخفيض لا تقل عن 20 %.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كل السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة والعمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وقام المحافظ ومدير الأمن ومرافقوهم من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بافتتاح باكورة وأولى تلك المنافذ والتى شملت منفذًا بميدان "شامبليون" بنطاق حى أول ومنفذًا بمنطقة مجمع مواقف السيارات العمومى لأجرة الأقاليم.

ويأتى هذا فى إطار التعاون بين كل أجهزة المحافظة ومديرية الأمن ومديرية التموين، ورافق المحافظ ومدير الأمن خلال افتتاح المنافذ والعميد محمد عامر مدير إدارة مرور الاسماعيلية ونائبه العقيد حمدى عبد النبى والعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق ونائبه العقيد إيهاب مندور.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار