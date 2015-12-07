بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان منافذ بيع السلع التابعة للداخلية

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق نائب مدير الأمن، وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بافتتاح منفذين جديدين من المنافذ التابعة لوزارة الداخلية والبالغ إجمالها 20 منفذًا موزعة على كل قطاعات المحافظة وتوابعها والمخصصة لبيع كل السلع الغذائية والأساسية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تخفيض لا تقل عن 20 %.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كل السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة والعمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وقام المحافظ ومدير الأمن ومرافقوهم من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بافتتاح باكورة وأولى تلك المنافذ والتى شملت منفذًا بميدان "شامبليون" بنطاق حى أول ومنفذًا بمنطقة مجمع مواقف السيارات العمومى لأجرة الأقاليم.

ويأتى هذا فى إطار التعاون بين كل أجهزة المحافظة ومديرية الأمن ومديرية التموين، ورافق المحافظ ومدير الأمن خلال افتتاح المنافذ والعميد محمد عامر مدير إدارة مرور الاسماعيلية ونائبه العقيد حمدى عبد النبى والعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق ونائبه العقيد إيهاب مندور.



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