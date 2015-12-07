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نبيل نعيم: التيار السلفى مثل اليهود.. وأتباع برهامى ومخيون "داعش مؤجل"

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نبيل نعيم: التيار السلفى مثل اليهود.. وأتباع برهامى ومخيون "داعش مؤجل" نبيل نعيم: التيار السلفى مثل اليهود.. وأتباع برهامى ومخيون "داعش مؤجل"
وصف نبيل نعيم، الجهادي السابق والخبير في شئون الجماعات الاسلامية، اعضاء التيار السلفي بالجهل و السفه وانهم " يعتقدون نفس ما يعتقده اليهود " علي حد قوله، مشيرا الي ان تصريحات ياسر برهامي و يونس مخيون الاخيرة بخصوص تحول افراد التيار السلفي لداعش في حال حل الحزب ليست غريبة قائلا ان السلفيين مشروع داعش مؤجل في .
>اليوم السابع -12 -2015

واضاف نعيم، خلال المؤتمر الصحفي لحملة لا للاحزاب الدينية والمنعقد حاليا للاعلان عن خطة الحملة المقبلة، ان السلفيين لا يستطيعون العمل بالسياسة ولكنهم يريدوا احتكار الدين من اجل استغلاله في تحقيق مآربهم المختلفة و التي يستغلوا الدين للتستر خلفها.

و اوضح نعيم ان التيارات الدينية لا تهدف الي رفعة الوطن كما هي هدف الحزب الديني، وانهم يعتبروا الوطن حفنة من التراب النجس، واضاف قائلا " السلفيين والاخوان افضل مشروع امريكي في المنطقة لانه يحقق لهم حلم التقسيم وعدم التمسك بالحدود، و كل سلفي ما هو الا شرنقة لداعش، و تصريحات قياداتهم دليل علي ذلك ".

واشار نعيم ان يونس مخيون في تصريحاته الاخيرة هاجم ضرب روسيا لداعش في سوريا تؤكد ان هواه امريكي، قائلا " امريكا تضرب سوريا منذ عام لماذا لم يخرج ليقول نفس الكلام، هو يدعمه لانهم مدعومون منه، وذلك من خلال اثارة نعرة التقسيم بين السني والشيعي و المسلم والمسيحي لتقسيم المنطقة علي اسس دينية وعرقية ".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- "لا للأحزاب الدينية" تعلن تعليق نشاطها حتى بدء جلسات البرلمان
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مصر 365

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