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بالصور.. منسق حركة كفاية بالبحيرة يتقدم بأول بلاغ فى انتخابات دائرة دمنهور

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بالصور.. منسق حركة كفاية بالبحيرة يتقدم بأول بلاغ فى انتخابات دائرة دمنهور بالصور.. منسق حركة كفاية بالبحيرة يتقدم بأول بلاغ فى انتخابات دائرة دمنهور
تقدم الدكتور عادل العطار، منسق حركة كفاية بالبحيرة، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة دمنهور، بأول بلاغ للجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، ضد عدد من أنصار المرشحين المنافسين لاتهامهم بتوجيه الناخبين والقيام بدفع رشاوى مالية لهم أمام لجنة مدرسة إفلاقة الإعدادية بدمنهور.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة مركز وبندر دمنهور 551 ألفًا و752 ناخبًا بـ268 لجنة فرعية لـ51 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب ادراج "مبروك زعيتر"ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف " وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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