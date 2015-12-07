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بالصور.. ختام فعاليات المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر بالأقصر

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بالصور.. ختام فعاليات المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر بالأقصر بالصور.. ختام فعاليات المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر بالأقصر
شهد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر نائباً عن المحافظ محمد بدر ختام فعاليات المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر، بقاعة مكتبة العامة حيث أقيم تحت رعاية شركة القادسية الطبية والمعرض الطبى للمستشفيات والمراكز الطبية.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمود خضرى نائباً عن وكيل وزارة الصحة، وحسان مصطفى محمد المستشار الإعلامى لشركة القادسية الطبية، وتناول المؤتمر تحديد الطرق والوسائل لمواجهة مشكلة السكر باعتباره مرضا خطيرا والعمل على دراسة السياسات المطلقة والواجب اتباعها لمواجهة المرض، كما تناول أيضاً ولأول مرة بصعيد مصر، عرض أحدث جهاز طبى للإكتشاف المبكر عن مرض السكر.

ولاقى المؤتمر ترحيباً كبيراً من العميد أحمد نسيم لوجود مثل هذا الجهاز فى صعيد مصر خاصة فى الأقصر والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مثل هذا الجهاز فى المسنشفيات العامة والحكومية، وتم إعطاء الفرصة لشركات الأجهزة الطبية الحاضرة بالمؤتمر لعرض الأجهزة الحديثة المستخدمة فى قياس السكر وسلم نسيم المرضى الأكثر إحتياجاً أجهزة قياس السكر بالمجان.

يشار إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات الخاصة بالمرض على مستوى العالم، ودراسة آفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للسكر مع وزارة الصحة المصرية، لمواجهة مشكلة مرض السكر الخطيرة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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