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محافظ الإسماعيلية: نواب البرلمان همزة الوصل يبن الحكومة والمواطنين

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محافظ الإسماعيلية: نواب البرلمان همزة الوصل يبن الحكومة والمواطنين محافظ الإسماعيلية: نواب البرلمان همزة الوصل يبن الحكومة والمواطنين
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الجديد الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب الإسماعيلية تحت قبة البرلمان في مجلس النواب 2015.

وأضاف، أن العمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها يأتي على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة .

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية وترتيبها وفقا للأولويات واحتياجات المواطنين ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية للنواب الجدد من ممثلي الإسماعيلية في البرلمان الجديد، والذي ضم كل من المهندس محمود عثمان أحمد عثمان، أشرف عمارة والمستشار عبد الفتاح عبد الله والدكتور سامي هاشم، وآمال رزق الله وعصام منسي وأحمد بدران البعلي وأحمد شعيب.

وذلك في حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وإسهامات كل من شارك في إدارة العملية الانتخابية من المؤسسات والهيئات ورجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية والمحليات بجميع مستوياتها، مؤكدًا أن نجاح الانتخابات البرلمانية أثبت للعالم أجمع مدى وعي الشعب المصري وعظمة إرادته، وأن نواب البرلمان هم "الترمومتر" الحقيقي لنبض الشارع وهمزة الوصل فيما يبن والمواطنين، ولابد من توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح شعب الإسماعيلية ومواطنيها .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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