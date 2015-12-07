بالصور.. مدير التأمين الصحى بالأقصر: يجب على المحافظة والصحة إنشاء مستشفى

أكد الدكتور طارق صيام مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحى، وجود أزمات لا حصر لها فى تقديم الخدمة الصحية للمنتفعين أو المرضى فى التأمين الصحى، مطالبًا محافظ الأقصر ووزارة الصحة بضرورة التبرع بقطعة أرض ليقام عليها مستشفى للتأمين الصحى، لأن الأقصر تعتبر المحافظة الوحيدة التى ليس بها مستشفى للتأمين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز النيل للإعلام بمحاظة الأقصر، والتى تناولت أزمة التأمين الصحى بالأقصر بكافة أبعاده، كما طالب الدكتور طارق صيام، ضرورة تعيين طبيب متخصص فى كافة الأمراض، مؤكدا أن سبب المشكلة هو التعاقد مع الأطباء، وعدم وجود تعيين لهم مما يجعلهم يعملون وفقا لظروفهم الوقتية، حيث إنهم بذلك الوضع لو كان لديهم وقت يأتى الطبيب ليكشف على المرضى، وإن لم يكن لديه وقت كاف يترك المرضى اليوم كله.

وأشار إلى أن السبب الأول لحضور الطبيب للتأمين الصحى، ما هو إلا "الشو الطبى" الذى يكتسب منه الشهرة لجذب المرضى لعيادته الخاصة، حيث إن كل الذى يتحصل عليه 8 جنيهات فقط يأخذها من التأمين فى الساعة الواحدة.

وقال مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحى – خلال الندوة - إن منظومة التأمين الصحى بالأقصر لن تحل إلا بتنفيذ توصيتين أساسيتين، هما تعيين طبيب فى كل تخصص فى العيادة الشاملة يكون متواجدًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، ومخاطبة المحافظ فى هذا الشأن، والثانية ضرورة التبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى للتأمين الصحى بالأقصر، تحت إشراف المحافظ، ويكون تمويلها على غرار مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، حيث يكون التبرع بإنشاء رقم حساب فى أحد البنوك، ويشرف على العملية لجنة من المحافظ وشيخ الأزهر وممثل عن الساحة الرضوانية وممثل عن ساحة الشيخ موسى وممثل لكل من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية بالأقصر والتأمين الصحى بصفته.

وحول الشكاوى المتعددة التى تؤكد وجود تزاحم فى العيادات، أوضح الدكتور طارق صيام أنه يعود نتيجة الأعداد الكبيرة التى تتردد على العيادة، وضيق المكان وقلة عدد الأطباء، أما بخصوص عدم فاعلية الأدوية فهو كلام ينقصه الصدق ويجافى الحقيقة، حيث إن الأدوية متوافرة ولايوجد بها أى نقص، كما أن معامل التحاليل مطابقة للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه يضرب بيد من حديد على كل طبيب يثبت استغلال وجوده فى التأمين لصالح عيادته الخاصة.



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