بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى، فى إطار اللقاءات الدورية لحل مشكلات المواطنين، حيث رحب المحافظ بهم وقام بالاتصال التليفونى بوزير الأوقاف حيث وعد بتوفير 50 وظيفة بالأوقاف لأهالى جنوب سيناء.

كما استعرض المحافظ بعض المقترحات والآراء فى مجال التنمية التى تمر بها المحافظة، وأشار إلى بناء 30 منزلا بدويا بمنطقة الشيخ عواد ورصف الطريق، وأيضًا تجميل ورصف الطريق بداية من كمين الوادى إلى مجمع المصالح بطور سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم قريبًا تطوير منطقة حمام موسى لتكون منطقة سياحة علاجية عالمية، بالإضافة إلى تطوير الميناء والذى سيتيح المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما قام المحافظ بحل مشكلة ميزان البيسكول بأبورديس وإدخاله للعمل، كما سيتم إعادة تخطيط منطقة مصيعد بطور سيناء بمساعدة مشايخ البدو لتنضم لمحاور التنمية. وفى نهاية اللقاء وعد المحافظ بعقد اللقاء دوريًا كل أسبوعين للتعرف على المشكلات وحلها على أرض الواقع.



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