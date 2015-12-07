أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى

Google+ Print
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مشايخ وعواقل طور سيناء بحمام موسى، فى إطار اللقاءات الدورية لحل مشكلات المواطنين، حيث رحب المحافظ بهم وقام بالاتصال التليفونى بوزير الأوقاف حيث وعد بتوفير 50 وظيفة بالأوقاف لأهالى جنوب سيناء.

كما استعرض المحافظ بعض المقترحات والآراء فى مجال التنمية التى تمر بها المحافظة، وأشار إلى بناء 30 منزلا بدويا بمنطقة الشيخ عواد ورصف الطريق، وأيضًا تجميل ورصف الطريق بداية من كمين الوادى إلى مجمع المصالح بطور سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم قريبًا تطوير منطقة حمام موسى لتكون منطقة سياحة علاجية عالمية، بالإضافة إلى تطوير الميناء والذى سيتيح المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما قام المحافظ بحل مشكلة ميزان البيسكول بأبورديس وإدخاله للعمل، كما سيتم إعادة تخطيط منطقة مصيعد بطور سيناء بمساعدة مشايخ البدو لتنضم لمحاور التنمية. وفى نهاية اللقاء وعد المحافظ بعقد اللقاء دوريًا كل أسبوعين للتعرف على المشكلات وحلها على أرض الواقع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365