الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة نهارا والرياح نشطة إلى قوية أحيانا خاصة فوق البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع انخفاض طفيف في الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.

الرياح .. شمالية غربية / 20 - 40/50 كم/ ساعة بوجه عام على اليابس وتكون من 40 - 60/70 كم/ ساعة بوجه عام فوق البحر.

البحر .. شديد الاضطراب الى مضطرب .. بارتفاع ثلاث أقدام الى خمس وسبع أقدام قرب الساحل ومن عشر واثنتي عشرة واربع عشرة قدما بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة 52 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 3 دقائق مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 23 20 75 45 .

> دبي 24 21 75 50 .

> الشارقة 24 22 70 45.

> عجمان 24 19 70 45.

> أم القيوين 24 19 70 40 .

> رأس الخيمة 25 18 75 40 .

> الفجيرة 28 23 80 35.

> العين 25 21 80 35 .

> ليوا 25 19 85 35 .

> الرويس 24 18 80 50 .

> السلع 24 19 80 55.

> دلما 24 18 75 55 .

> طنب الصغرى 23 18 85 50 .

> طنب الكبرى 23 18 85 50 .

> أبوموسى 23 18 85 50.