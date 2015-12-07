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رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حملة تجميل ونظافة الجامعة والمحافظة

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رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حملة تجميل ونظافة الجامعة والمحافظة رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حملة تجميل ونظافة الجامعة والمحافظة
شارك الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم العالي، في معسكر الخدمة العامة التي تنفذه الادارة العامة لرعاية الشباب في الفترة من 6 إلي 11 من ديسمبر الحالي في اربع اماكن مختلفة بالحرم الجامعي الحالي، والحرم بالجامعة الجديدة، حرم المستشفي الجامعي، وكورنيش النيل الشرقي.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان، إلي أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من المخلفات أحد أهم العوامل الدالة علي التقدم الفكري والثقافي للمجتمع، وله أهمية كبيرة في الحد من انتشار الأمراض، وأشاد رئيس الجامعة بطلبة وطالبات الجامعة المشاركين في تلك الحملة، ودعا باقي الطلبة للمشاركة في الحملات القادمة لان نظافة الجامعة والمحافظة واجب جماعي.

وأضاف صبري ابراهيم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الحملة والتي تستمر 6 أيام يشارك فيها 75 طالب وطالبة تشمل النظافة، ودهان البلدورات، وتوزيع سلات المهملات علي الاماكن التي تنفذ بها هذه الحملة.

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