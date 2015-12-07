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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتجميل محور المسلمية

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتجميل محور المسلمية محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتجميل محور المسلمية
تفقد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال الرصف والتجميل الجارية بمنطقة المسلمية بمدينة الزقازيق، والتى ستساهم فى خلق محور مرورى جديد يساعد على فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، وتحدث نقلة نوعية لأهالى المنطقة من خلال إقامة مساحات خضراء ومتنزهات لتصبح متنفسًا للمواطنين وأسواق حضارية للباعة الجائلين .

وشدد المحافظ خلال الزيارة على إزالة كل المعوقات والعقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، مع وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من التنفيذ، وتفقد تركيب البلدورات على الجانبين بالمنطقة والجزيرة الوسطى وشدد على تكثيف الأعمال حتى يشعر المواطن بنعمة هذا المشروع التنموى الضخم .

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مصر 365