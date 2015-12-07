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المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا يشيد بتأمين اللجان بدمنهور

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المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا يشيد بتأمين اللجان بدمنهور المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا يشيد بتأمين اللجان بدمنهور
تفقد وفد من المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا سير الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز وبندر دمنهور فى يومها الثانى، وهم كل من كليستينو فوتو كولا، حسين أحمد، ليتشيا بدرو.

وتابع الوفد سير الانتخابات فى عدد من اللجان الانتخابية بدمنهور من بينها مدرسة الثانوية الميكانيكية، وأكد الوفد الحقوقى انتظام سير العملية الانتخابية وكذلك دور الجيش والشرطة فى تأمين الانتخابات.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة مركز وبندر دمنهور 551 ألفا و752 ناخبا بـ268 لجنة فرعية لـ 51 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب ادراج "مبروك زعيتر"ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف " وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.

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مصر 365