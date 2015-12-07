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تأجيل تظلم أسماء محفوظ على منعها من السفر للخميس المقبل

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تأجيل تظلم أسماء محفوظ على منعها من السفر للخميس المقبل تأجيل تظلم أسماء محفوظ على منعها من السفر للخميس المقبل

كتب عامر مصطفى

قضت الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار شبيب الدمرانى وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، وعاصم عبد الفتاح،بتاجيل التظلم المقدم من الناشطة أسماء محفوظ لجلسة الخميس المقبل لحضورها، كما قضت برفض تظلم اثنين أخرين على قرار منعهم من السفر.
>وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرار بمنع كل من الناشطة أسماء محفوظ، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسى أحمد محمد غنيم، وحسام الدين على أحمد بمنعهم من السفر خارج البلاد. وتقدموا بتظلم على القرار.
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