بالصور.. سقوط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة محال الذهب بمطروح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من خلال فرع المباحث بمدينة الحمام، من فك لغز سرقة مشغولات ذهبية تقدر بنحو 250 ألف جنيه، تم سرقتها من أحد المحلات بعد تخدير صاحبه، حيث تبين أن وراء الجريمة عصابة مكونة من 4 سيدات وشاب، تم إلقاء القبض على 4 منهم واستعادة المسروقات خلال أقل من 48 ساعة من واقعة السرقة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، أنه تبلغ لقسم شرطة الحمام من " أيمن ف ج ع " - 36 سنة المدير المسئول عن محل مصوغات شقيقه " رضا "- بقيام 4 سيدات مجهولات بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 73 غويشه و 32 خاتم، قدر وزنهم بنحو 900 جرام، بقيمة 250 ألف جنيه من المحل، بأسلوب المغافلة واستخدام مشروب يحوى مادة مخدرة، تم تقديمه له بعد إيهامه، بحضورهم لشراء مصوغات.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه تم التشديد على ضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة المسروقات لأصحابها وتم تكليف فريق متكامل من جميع قطاعات المديرية، ووضع خطة متكاملة بمعرفة وإشراف مدير إدارة البحث ورئيس المباحث الجنائية.

كما تم التنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن بالمحافظات المجاورة، للوقوف على الظواهر الإجرامية المماثلة، وتشابه الأسلوب الإجرامي فى ارتكاب مثل هذه الجريمة .

وأشار " لطفى " إلى أنه إعادة معاينة محل الواقعة بمعرفة الأدلة الجنائية، لرفع ما قد يظهر من بصمات أو آثار تفيد التوصل للجناة وحصر وفحص المسجلين إجرامياً والمفرج عنهم حديثاً والمشهور عنهم ارتكاب الوقائع المماثلة وحصر الشقق المفروشة، وجمع المعلومات والتحريات حول النازحين والغرباء والمشتبه بهم .

أسفرت الجهود عن كشف مرتكبى الواقعة، وهم "سعدية ل م س " وشهرتها " سكر" - 33 سنة بدون عمل مقيمة بمساكن الناصرية، قسم ثان العامرية في الإسكندرية "سلمى م ا م " - نجلة الأولى ، 17 سنة " بدون عمل، مقيمة ذات العنوان- و " آية خ إ ح " - 20 سنة بدون عمل مقيمة بالكيلو 21 بالعامرية في الإسكندرية و " صابرين ف أ ح " - 31 سنة بدون عمل، مقيمة مساكن الناصرية بالعامرية و "محمود س م م ) - 26 سنة، سائق توك توك مقيم العصافرة في مدينة الحمام.

كون المتهمون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات محلات الذهب بأسلوب المغافلة وتخدير المجنى عليهم بمشروب يحتوى على مادة مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية، لمديرية أمن الإسكندرية، استهدفت المتحرى عنهم وتمكنت من ضبط المتهمين الأولى والثالثة والخامس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثانية والرابعة، وضبط بحوزتهم 35 غويشة و 15 خاتم ذهبي والتوك توك المستخدم فى تنقلاتهم بإرشادهم.

عقب التحقيق معهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى، تم الإرشاد عن باقي المتهمين، وضبط المتهمة الرابعة، من خلال أحد الأكمنة التى أعدت لضبطها وضبط بحوزتها باقى المسروقات وهى 38 غويشة و 17 خاتم ذهبي .

تم التحفظ على المضبوطات المبلغ بسرقتها كاملة، تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ ضبط المتهمة الثانية الهاربة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .



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