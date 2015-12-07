أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. سقوط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة محال الذهب بمطروح

Google+ Print
بالصور.. سقوط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة محال الذهب بمطروح بالصور.. سقوط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة محال الذهب بمطروح
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من خلال فرع المباحث بمدينة الحمام، من فك لغز سرقة مشغولات ذهبية تقدر بنحو 250 ألف جنيه، تم سرقتها من أحد المحلات بعد تخدير صاحبه، حيث تبين أن وراء الجريمة عصابة مكونة من 4 سيدات وشاب، تم إلقاء القبض على 4 منهم واستعادة المسروقات خلال أقل من 48 ساعة من واقعة السرقة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، أنه تبلغ لقسم شرطة الحمام من " أيمن ف ج ع " - 36 سنة المدير المسئول عن محل مصوغات شقيقه " رضا "- بقيام 4 سيدات مجهولات بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 73 غويشه و 32 خاتم، قدر وزنهم بنحو 900 جرام، بقيمة 250 ألف جنيه من المحل، بأسلوب المغافلة واستخدام مشروب يحوى مادة مخدرة، تم تقديمه له بعد إيهامه، بحضورهم لشراء مصوغات.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه تم التشديد على ضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة المسروقات لأصحابها وتم تكليف فريق متكامل من جميع قطاعات المديرية، ووضع خطة متكاملة بمعرفة وإشراف مدير إدارة البحث ورئيس المباحث الجنائية.

كما تم التنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن بالمحافظات المجاورة، للوقوف على الظواهر الإجرامية المماثلة، وتشابه الأسلوب الإجرامي فى ارتكاب مثل هذه الجريمة .

وأشار " لطفى " إلى أنه إعادة معاينة محل الواقعة بمعرفة الأدلة الجنائية، لرفع ما قد يظهر من بصمات أو آثار تفيد التوصل للجناة وحصر وفحص المسجلين إجرامياً والمفرج عنهم حديثاً والمشهور عنهم ارتكاب الوقائع المماثلة وحصر الشقق المفروشة، وجمع المعلومات والتحريات حول النازحين والغرباء والمشتبه بهم .

أسفرت الجهود عن كشف مرتكبى الواقعة، وهم "سعدية ل م س " وشهرتها " سكر" - 33 سنة بدون عمل مقيمة بمساكن الناصرية، قسم ثان العامرية في الإسكندرية "سلمى م ا م " - نجلة الأولى ، 17 سنة " بدون عمل، مقيمة ذات العنوان- و " آية خ إ ح " - 20 سنة بدون عمل مقيمة بالكيلو 21 بالعامرية في الإسكندرية و " صابرين ف أ ح " - 31 سنة بدون عمل، مقيمة مساكن الناصرية بالعامرية و "محمود س م م ) - 26 سنة، سائق توك توك مقيم العصافرة في مدينة الحمام.

كون المتهمون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص فى ارتكاب سرقات محلات الذهب بأسلوب المغافلة وتخدير المجنى عليهم بمشروب يحتوى على مادة مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية، لمديرية أمن الإسكندرية، استهدفت المتحرى عنهم وتمكنت من ضبط المتهمين الأولى والثالثة والخامس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثانية والرابعة، وضبط بحوزتهم 35 غويشة و 15 خاتم ذهبي والتوك توك المستخدم فى تنقلاتهم بإرشادهم.

عقب التحقيق معهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى، تم الإرشاد عن باقي المتهمين، وضبط المتهمة الرابعة، من خلال أحد الأكمنة التى أعدت لضبطها وضبط بحوزتها باقى المسروقات وهى 38 غويشة و 17 خاتم ذهبي .

تم التحفظ على المضبوطات المبلغ بسرقتها كاملة، تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ ضبط المتهمة الثانية الهاربة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟