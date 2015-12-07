ضبط سودانى أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم الفواخير فى القصير بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث جنوب البحر الأحمر من ضبط سودانى الجنسية، أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم "الفواخير" غرب مدينة القصير، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

كما تم ضبط 13 جوالا من صخور الكوارتز الذى يمتزج بداخلها معدن الذهب، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم، وجارى إنهاء إجراءات ترحيله إلى السودان.

يذكر أن منجم الفواخير زاره المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الأسبوع الماضى ضمن جولته للمشروعات التعدينية بجنوب البحر الأحمر.