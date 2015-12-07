أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سودانى أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم الفواخير فى القصير بالبحر الأحمر

Google+ Print
ضبط سودانى أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم الفواخير فى القصير بالبحر الأحمر ضبط سودانى أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم الفواخير فى القصير بالبحر الأحمر
تمكنت مباحث جنوب البحر الأحمر من ضبط سودانى الجنسية، أثناء تنقيبه عن الذهب بمنجم "الفواخير" غرب مدينة القصير، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

كما تم ضبط 13 جوالا من صخور الكوارتز الذى يمتزج بداخلها معدن الذهب، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم، وجارى إنهاء إجراءات ترحيله إلى السودان.

يذكر أن منجم الفواخير زاره المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الأسبوع الماضى ضمن جولته للمشروعات التعدينية بجنوب البحر الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365