تجديد حبس المتهمين بحرق ملهى "الصياد" 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بحرق ملهى "الصياد" الليلى بمنطقة العجوزة، وربة المنزل "سيدة.ا" والمتهمة بالتستر عليهم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بحرق ملهى ليلى والتسبب فى مصرع 17 عاملا بداخله.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، قد أمرت بحبس كل من "محمد.ع.م" وشهرته "حماصة" 18 سنة طالب، و"محمد.ع" وشهرته "المجنون" 19 سنة ميكانيك، و"محمد.ج.م" وشهرته "ميكا" حاصل على دبلوم صنايع.

واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بما نسب إليهم من اتهامات، وأنهم يوم الخميس الماضى توجهوا للسهر فى الملهى الليلى إلا أن "البودى جارد" الخاص بالمطعم منعهم من الدخول وحدثت مشادة بينهم كادت أن تطور إلى حد التشابك لولا تدخل البعض، وأنهم قرروا فى تلك الليلة الانتقام من صاحب الملهى الليلى والعاملين به نتيجة الإهانة التى تعرضوا إليها فقرروا استهداف المطعم وحرقه.