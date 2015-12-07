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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ4 يناير

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ4 يناير تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ4 يناير
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل، لـ4 يناير لسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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