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حبس مدرس لغة إنجليزية متهم بالانتماء للجماعة الإرهابية 15 يوما

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حبس مدرس لغة إنجليزية متهم بالانتماء للجماعة الإرهابية 15 يوما حبس مدرس لغة إنجليزية متهم بالانتماء للجماعة الإرهابية 15 يوما
أمر هلالى محمد، وكيل نيابة المعادى، بحبس مدرس أول لغة إنجليزى بالمرحلة الثانوية، متهم بتحريض المواطنين على أعمال العنف والانتماء لجماعة الاخوان المسلمين الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد بقيام مدرس أول لغة إنجليزية بمدرسة ثانوى بمنطقة المعادى، بالمشاركة فى المظاهرات والمسيرات التابعة لأنصار جماعة الإرهاربية، بالإضافة إلى تحريضه للمواطنين على أعمال العنف، وعلى الفور تم إعداد خطة مناسبة من التحريات اللازمة للتأكد من الواقعة، وبالفعل جاءت التحريات موكدة صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، أثناء تواجده بمسكنه بمنطقة المعادى، وبتفتيش شقته عثر على طاقية مدون عليها إشارة رابعة، وورق مكتوب عليه أشعار مناهضة لموسسات الدولة، وهاتف محمول بداخله صور ضد قيادات الدولة. وحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات عقب إنكاره ارتكاب التهم المنسوبه إليه.

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مصر 365