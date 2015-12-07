انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى

انقلبت سيارة نقل مواد بترولية بالكيلو 140 طريق الإسكندرية مطروح الساحلى.

وتبلغ لقسم شرطة العلمين بحادث انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بالكيلو 140 طريق الاسكندرية مطروح الساحلى أمام قرية أمواج بالطريق الساحلى دائرة القسم.

وانتقلت على الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنيه لعمل اللازم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "7219 ج ه" - مقطورة رقم "3491 ج ه ق" والتابعة لشركة التعاون للبترول قيادة "الديب. م.ه. 55 سنة" - سائق مقيم ميناء البصل اسكندرية - وبالطريق المشار إليه فى الإتجاه إلى مدينة الضبعة وبمكان الحادث فوجئ بسيارة أخرى تقطع عليه الطريق وحال مفاداتها إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى إنحرافها وإصطدامها بالجزيرة الوسطى للطريق وإنقلابها على جانبها ووقوع الحادث.

ونتج عن الحادث إنسكاب جزء من الحمولة على رمال الجزيرة الوسطى دون تأثير على حركة سير المرور بالطريق، وجارى حصر الكمية المنسكبة بمعرفة الشركة المختصة، فيما لم يسفر الحادث عن ثمة إصابات بالأرواح أو وفيات بالأشخاص.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بمضمون الفحص ولا يتهم أحد بالتسبب فى الحادث، وحدثت تلفيات بالسيارة وجارى إزالتها من مكان الحادث وحالة المرور بالطريق عادية.

وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.