تأجيل محاكمة المتهمين بـ«مقتل سيد وزة» لـ 4 يناير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل ، محاكمة 227 متهمًا «مُخلى سبيلهم» بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة السادس من إبريل و5 أخرين، الي جلسة 4 يناير لإيداع تقرير الطب الشرعي.

وتعود وقائع القضية الى أحداث العنف التى وقعت العام الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير مما أسفر عن اصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل .

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الإتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة الى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون .