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بالصور..استجابة لـ"اليوم السابع" مياه أسيوط تنهى إصلاح مياه الشرب بالنخيلة

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بالصور..استجابة لـ"اليوم السابع" مياه أسيوط تنهى إصلاح مياه الشرب بالنخيلة بالصور..استجابة لـ"اليوم السابع" مياه أسيوط تنهى إصلاح مياه الشرب بالنخيلة
قالت أمل جميل المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إنه تم تشكيل لجنة من شركة المياه والشرب والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لخط المياه المغذى لشارع المعمل محل الشكوى بقرية النخيلة، وذلك استجابة لما نشرته "اليوم السابع" الجمعة الماضى، على موقعها الإلكترونى، وفى عددها الورقى الصادر أمس.

وأضافت أمل جميل، أنه من المعتاد بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة لخطوط المياه تظهر بعض المشاكل فى مياه الشرب، ولكن سرعان ما تنتهى، لافتة أنه سيتم أيضاً إجراء غسيل لشبكات المياه بعد الإصلاح مباشرة، إضافة إلى أعمال الغسيل الدورية تحت مراقبة الصحة والبيئة ومعامل الشركة.

وكانت جريدة وموقع "اليوم السابع" نشرا صورا لمياه شرب سوداء تنزل من حنفيات المياه بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج وشكوى للأهالى من نزول المياه برائحة كريهة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

- بالصور.. أهالى قرية النخيلة بأسيوط يستغيثون: مياه الشرب سوداء اللون وكريهة الرائحة.. ويؤكدون: الخط الساخن موقوف ولا أحد يرد علينا.. مسئول الشركة: أعمال تغيير مواسير المياه متوقفة منذ 4 سنوات
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