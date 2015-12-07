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محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة طب الأسرة فى قرية لامتناعة عن علاج المواطنين

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محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة طب الأسرة فى قرية لامتناعة عن علاج المواطنين محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة طب الأسرة فى قرية لامتناعة عن علاج المواطنين
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إقالة مدير مركز طب الأسرة فى قرية "ببيشة قايد" لامتناعه عن تقديم الخدمات الطبية للمترددين على الوحدة، بهدف تشغيل عيادته الخاصة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم للوحدة الصحية، حيث اشتكى أهالى القرية من قيام مدير الوحدة بطردهم من الوحدة، وعدم تقديم خدمة طبية لهم لتشغيل عيادته الخاصة، كما أنه يقوم بمنح العاملين بالوحدة إجازات وخطوط سير، ويتسبب في تعطيل العمل داخل الوحدة الصحية.

تجول المحافظ داخل حجرات مركز طب الأسرة ببيشة قايد، وشدد على مدير الصيدلية بصرف الأدوية اللازمة للمرضى من داخل الصيدلية، حتى لا يلجأ المواطن من شرائها من الخارج.

هاتف المحافظ، مدير مديرية الصحة الدكتور شريف مكين، وطلب منه إرسال لجان متابعة من المديرية لزيارة الوحدات الصحية القروية، لمتابعة أداء الأطباء، وانضباط العمل، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على الوحدات الصحية فى مختلف قرى ونجوع المحافظة، مطالبا بطرح حلول وأفكار غير تقليدية للتغلب على نقص الخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكاوى أهالى القرية، والتى تمثلت فى سوء حالة مياه الشرب، وعلى الفور قرر إرسال لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لزيارة القرية لمعرفة أسباب ضعف وسوء حالة المياه، وكذلك أخذ عينه من مياه الشرب لتحليلها فى المعامل المركزية، بهدف توفير كوب مياه نظيف للمواطن.

وتفقد محافظ الشرقية، أحد مخابز القرية، للتأكد من جودة ووزن الرغيف، وكذلك نظافة المعدات التى تستخدم فى العجين، لإخراج رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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