الإدارات الهندسية بأسيوط تستخرج تراخيص البناء لمناطق المخطط التفصيلى

تبدأ الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بمدينة أسيوط، والتى تشمل حى غرب وشرق، خلال الأيام القادمة فى استخراج التراخيص والموافقات الهندسية اللازمة للمواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة العقارات بالمناطق التسع، التى تم اعتمادها فى المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط، وذلك بعد نشر قرار اعتماد المخطط فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، حيث تم نشر القرار فى العدد رقم 275 الصادر فى 5 ديسمبر لسنة 2015، وتضمن موافقة رئيس الوزراء على قرار محافظة أسيوط رقم 1165لسنة 2015، باعتماد 9 مناطق بالمدينة هى حوض الربع نمرة 13وجامعة أسيوط، السادات، جامعة الأزهر، غرب البلد البيسرى، المعلمين، وغرب منطقة الأربعين ونزلة عبداللاه، والوليدية.

وقالت هويدا الشافعى رئيس حى غرب، إن مدينة أسيوط بوحدتيها حى غرب وشرق قد تسلمت الأسبوع الماضى قرار اعتماد المخطط التفصيلى بعد موافقة مجلس الوزراء واعتماد المحافظ المهندس ياسر الدسوقى له، وانتظرت الإدارات الهندسية حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية وهو ما تم بالفعل منذ يومين وسوف تبدأ الإدارات الهندسية ولجان التراخيص والمعاينات على الفور فى العمل بالقرار الجديد واستقبال طلبات التراخيص، وتسهيل عملية استخراجها للمواطنين والشركات والجمعيات، وهو ما يحد من البناء المخالف، كما يساهم فى إعداد مشروعات من أجل النهوض العمرانى بالمدينة واستصدار التراخيص، وعدم تعطيل الصالح العام والقضاء على البناء العشوائى، لافتة أن تلك المخططات تساعد فى تطبيق القوانين على جميع المعتدين على الأراضى الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى.

وأضافت إيمان محمود مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه سيتم تشكيل لجنة من إدارة التخطيط وحى غرب وشرق لوضع أسس ولوائح تنفيذ قرار اعتماد المخطط، مشيرة إلى أن العمل بمشروع المخطط التفصيلى سيعود بالفائدة على أهالى المحافظة فى إعداد مشروعات التقاسيم واستخراج التراخيص اللازمة للبناء.

وأكدت مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط، والذى تم اعتماده ونشره فى الجريدة الرسمية يشمل 9 مناطق، هى مدينة المعلمين والزواتين وما بين المعلمين ومدينة الأربعين وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط "حوض الربع" ونزلة عبد اللاه والوليدية والسادات وغرب البلد.