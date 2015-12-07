تعرف على فوائد التغذية الصحية فى الوقاية من سقوط الشعر والصلع

تساقط الشعر"الصلع" أحد المشاكل التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل وجود عوامل وراثية تتسبب فى إصابة الرجل بالصلع، وكذلك التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها الفتيات أحد أسباب سقوط شعر البنات، كما تعتبر التغذية غير الصحية أكثر أسباب تساقط الشعر "الصلع" سواء للرجال أو الإناث. فوائد التغذية لمنع سقوط الشعر "الصلع"

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>حول ذلك يقول الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر والتجميل، إن الاهتمام بتناول الغذاء الصحى يساهم فى تقليل سقوط الشعر وفرص الإصابة بالصلع، نظرا لأن التغذية الصحية أحد المصادر التى تمد الجسم والشعر بالفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لتقوية بوصيلة الشعر، وبالتالى تمنع سقوط الشعر والإصابة "بالصلع". فوائد الجرجير للحماية من سقوط الشعر"الصلع"

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>واستكمل د. أحمد قائلا "الجرجير أحد الخضراوات المفيدة التى تحتوى على مجموعة من الفيتامينات الهامة

> لتغذية وتقوية الشعر، مثل فيتامين "أ" وعنصر الحديد، وبالتالى تقل فرص سقوط الشعر وإصابة الشخص بالصلع. نصائح ضرورية

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>وينصح د. أحمد بضرورة الاهتمام بتناول التغذية الصحية والمفيدة للحماية من التعرض لمشاكل تساقط الشعر والإصابة بالصلع.

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شبكةعيونالإخبارية

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