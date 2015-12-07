الأربعاء|«الليثى»يستضيف دينا الوديدى ببرنامج «بوضوح»

كتبت:إنجي لطفي

فى حلقة موسيقية خاصة من برنامج بوضوح الأربعاء المقبل يستضيف الاعلامى الدكتورعمرو الليثى المطربة والملحنة دينا الوديدى فى حوار شيق وممتع تتخلله عذوبة الألحان وروعة الكلمات وغناء باقة من أجمل أغانيها.

كما تتناول الحلقة البداية الفنية لـ «دينا الوديدي» وكانت شغوفة بالموسيقى في عمر الـ«19» وانضمت إلى فرقة «الورشة» كمغنية وملحنة ، حيث تعلمت غناء السيرة الهلالية والملاحم الشعبية، وشاركت مع «الورشة» في تقديم اكثر من 28 عرض في اماكن متعددة داخل مصر وخارجها.

و تدربت «دينا» على يد «ماجد سليمان» وادت معه ومع فرقة «حبايبنا»بعض الاغانى، وشاركت في العديد من الورش التدريبية على الموسيقى مع فتحي سلامة«الحائز على جائزة جرامي العالمية»، كما انها تعلمت العزف على آلة الارغول والدف.

ولحنت «دينا» اول اغنية لها بعنوان «الحرام»عام 2008، غير أنها لم تبدأ بتقديم نفسها كملحنة بعد وتصب كل تركيزها في المرحلة الحالية على الغناء وتعتبر من نجوم «الاندر جراوند» واشتهرت عن طريق ساقيه الصاوى.

وقامت « الوديدي» بتأسيس باند خاص بها في أكتوبر عام 2011، وكانت هذه هي بداية انطلاقها في الغناء.. بعدها قدمت عدة تجارب مع فتحي سلامة، «مسار إجباري»، وهاني عادل وغيرهم.

> قدمت عدد من الالبومات منها تدور وترجع ومختارات دينا ومن أشهر اغانيها «على ورق الفل، الحرام ، تدور وترجع ، كفايه غش ، يا جنوبى».

ويذاع برنامج بوضوح فى العاشرة مساء الاربعاء المقبل 9 ديسمبرعلى شاشة الحياة.