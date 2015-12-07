مصادر: السيسى يصدر قرارا جمهوريا الأسبوع المقبل بتعيين 28 عضوا بالبرلمان

علم "اليوم السابع" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر قرارا جمهوريا بتعيين الـ5% من إجمالى أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعدد 28 عضوا، وفقا لما نص عليه الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للدوائر الأربعة الموقوفة.

وقالت مصادر، إن الرئيس السيسى، طلب من الجهات الأمنية والرقابية بعمل تحريات على عدد من الاسماء التى تم ترشيحها له من المجالس القومية والمجلس الاعلى بالجامعات ومراكز البحوث العلمية واعضاء بالنقابات المهنية والعمالية، مشيرة إلى أن الرئيس سيعين من تنطبق عليه الشروط والإجراءات التى نص عليها القانون والدستور ولن تكون هناك محابة فى عملية الاختيار.

وذكرت المصادر أن الأعضاء المعينين سيكون من بينهم أقباط وشباب وشخصيات عامة، وسيكون أيضاً نصفهم من النساء بحسب ما نص عليه القانون، وذلك لمراعاة التمثيل المناسب للمرأة داخل البرلمان الجديد، موضحة أن هناك مساواة بين العضو المعين والعضو المنتخب.