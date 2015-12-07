أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: السيسى يصدر قرارا جمهوريا الأسبوع المقبل بتعيين 28 عضوا بالبرلمان

Google+ Print
مصادر: السيسى يصدر قرارا جمهوريا الأسبوع المقبل بتعيين 28 عضوا بالبرلمان مصادر: السيسى يصدر قرارا جمهوريا الأسبوع المقبل بتعيين 28 عضوا بالبرلمان
علم "اليوم السابع" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر قرارا جمهوريا بتعيين الـ5% من إجمالى أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعدد 28 عضوا، وفقا لما نص عليه الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للدوائر الأربعة الموقوفة.

وقالت مصادر، إن الرئيس السيسى، طلب من الجهات الأمنية والرقابية بعمل تحريات على عدد من الاسماء التى تم ترشيحها له من المجالس القومية والمجلس الاعلى بالجامعات ومراكز البحوث العلمية واعضاء بالنقابات المهنية والعمالية، مشيرة إلى أن الرئيس سيعين من تنطبق عليه الشروط والإجراءات التى نص عليها القانون والدستور ولن تكون هناك محابة فى عملية الاختيار.

وذكرت المصادر أن الأعضاء المعينين سيكون من بينهم أقباط وشباب وشخصيات عامة، وسيكون أيضاً نصفهم من النساء بحسب ما نص عليه القانون، وذلك لمراعاة التمثيل المناسب للمرأة داخل البرلمان الجديد، موضحة أن هناك مساواة بين العضو المعين والعضو .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه