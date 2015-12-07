موظف يعذب ابنه حتى الموت لسرقته أموالا فى بولاق الدكرور

عذب موظف ببولاق الدكرور ابنه البالغ من العمر 14 سنة حتى الموت، حيث اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بتأديب ابنه بضربه بسبب سرقته مبلغ مالى منه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم .

وكان العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزه تلقى اليوم الاثنين بلاغا بمقتل طفل داخل شقة ببولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة ان المجنى عليه يبلغ من العمر 14 عاما مصاب بكدمات وجروح متفرقة بانحاء جسده

وتبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أن والد الطفل هو مرتكب الجريمة ويعمل موظف، وبضبطه اعترف بما نسب اليه، وقال أنه قام بالاعتداء على ابنه بالضرب بواسطة عصا "خشبية" فى محاولة منه لتأديبه لسرقته مبلغ مالى منه، الا أنه فارق الحياة

وحرر العقيد عمرو حافظ نائب مأمور بولاق الدكرور محضرا بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.

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