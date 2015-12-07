"لا للأحزاب الدينية" تعلن تعليق نشاطها حتى بدء جلسات البرلمان

أعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية"، تجميد نشاطها لمدة شهر، حتى بدء جلسات البرلمان المقبل.

وقال محمد عطية منسق الحملة، أنهم فى هذه الفترة سيتوجهوا إلى الجهات القضائية بالاستمارات التي جمعوها خلال الفترة الماضية، والتى وصلت إلى مليون و200 استمارة، لرفع دعوى حل الأحزاب المبنية علي مرجعية دينية.

وأضاف عطية، خلال المؤتمر الصحفى التى تعقده الحملة حاليا للحديث عن نتائج الانتخابات البرلمانية، أن الحملة لن تتوقف عند مجرد الانتخابات، وإنما ستستمر فى مراقبة ومتابعة أعضاء التيار الدينى داخل البرلمان خصوصا حزب النور.

من جانبها، قالت زكية هداية، عضو الحملة، أنهم نجحوا فى إحباط مساعى حزب النور للحصول، على عدد كبير من مقاعد البرلمان وهزيمته وعزله شعبيا، كاشفة أنهم سيقوموا بنفس الدور فى انتخابات المحليات المقبلة.

- بدء مؤتمر "لا للأحزاب الدينية" للتعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية