فيرجسون: ' كلوب يقلقني.. وفي يوم السبت عليك الفوز مرتين '

قال سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد إن وجود الألماني يورجن كلوب في ليفربول يقلقه.

العداوة الكبيرة بين ناديي مانشستر يونايتد وليفربول على زعامة الكرة الإنجليزية معروفة للجميع.

وتواجد فيرجسون في فعالية دعائية بلندن ليدلي بتلك التصريحات التي نقلتها جريدة "تيليجراف".

وكل ما يلي على لسان السير..

"يورجن كلوب يقلقني.. الشيء الوحيد الذي لا يريده يونايتد هو أن يصير ليفربول أفضل منه"

"هو شخصية رائعة.. دائما مبتسم حتى عندما خسر أمام نيوكاسل ذهب لتحية ستيف مكلارين (مدرب نيوكاسل)"

"الفوز بالإعلام الإنجليزي هو نصف المعركة للمدربين هنا.. كنت أغسل وجهي بالماء البارد قبل مواجهة الصحفيين"

"عليك الفوز مرتين يوم السبت.. الفوز بالمباراة والفوز بالمؤتمر الصحفي.. بعض المدربين يفشلون في ذلك لأنهم ليسوا خبراء بما فيه الكفاية أو لأنهم عاطفيين".

ورفض فيرجسون الإدلاء برأي صريح حول مدرب يونايتد الحالي لويس فان جال.. مؤكدا أن مشاهدة الشياطين الحمر مازالت ممتعة بالنسبة له.