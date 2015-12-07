الألمانية:حزب الخضر الألمانى يطالب الغرب بالتفكير فى فرض عقوبات على السعودية

طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألمانى المعارض، أنطون هوفرايتر، الغرب بالتفكير فى فرض عقوبات اقتصادية على السعودية

وقال هوفرايتر فى تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أنه نظرا للحاجة إلى السعودية فى حل النزاع فى المنطقة العربية، يتعين فى المقابل إجراء حوار مع القيادة السعودية "حتى تغير الرياض من تصرفها"، وقال: "لكن إذا لم يحدث ذلك، فيتعين على الغرب التفكير بجدية فى فرض عقوبات اقتصادية عليها".

يذكر أن نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد زيجمار جابريل، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك فى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا توماس أوبرمان، وجها انتقادات للسعودية مطلع الأسبوع الجارى.