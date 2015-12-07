الأمم المتحدة: الرئيس اليمنى مستعد للدعوة لهدنة فى 15 ديسمبر

قال مبعوث الامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على استعداد للدعوة لوقف إطلاق النار يوم 15 ديسمبر ليتزامن ذلك مع محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة وتجرى فى سويسرا.

وأضاف فى كلمة للصحفيين فى جنيف "إنهم (التحالف الذى تقوده السعودية) حتما معنا فيما يتعلق بالمناقشات بشأن وقف إطلاق النار لكنهم أوضحوا أن مطلب وقف إطلاق النار يجب أن يأتى من الرئيس هادي. ذهبت إلى عدن والتقيت بالرئيس هادى - كما تعلمون كنت فى عدن قبل يومين - وقطع لى الرئيس هادى وعدا بأنه على استعداد الآن لأن يدعو لوقف إطلاق النار بداية من 15 ديسمبر كانون الأول."

ويقصف التحالف العربى الذى تقوده السعودية مواقع لجماعة الحوثى التى تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى.