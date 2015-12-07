مشادة بين خالد علي وأمن نيابة أمن الدولة قبل التحقيق مع «الإسكندراني»

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، التحقيق مع الصحفي إسماعيل الإسكندراني، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.تبدأ نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، اليوم في تفريغ “اللاب توب” الخاص بالمتهم.

و من المقرر أن تشهد جلسة اليوم تفريغ محتوى اللاب توب الخاص به فى حضور المحامين وفى حضوره أيضا عقب نقله من الحجز إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع.

و نشبت مشادة كلامية بين خالد علي محامي المتهم، والذي رافقه عددًا من الحقوقين، مع عدد من قوات الأمن المكلفة بتأمين سراي النيابة بعد منعهم من الدخول.

وقام خلالها خالد علي، بصياح في وجه عددًا من قوات الأمن، وتم حل الأمر بعد اتصاله بأعضاء النيابة، الذين أمروا بدخوله ومن زامله.

وكان الإسكندراني قد ألقى القبض عليه مؤخرًا في مطار الغردقة، عقب عودته من الخارج بتهمت نشر اخبار كاذبة.