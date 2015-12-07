بمشاركة الزمالك والأهلي وإنبي والمقاصة.. تعرف على موعد قرعة بطولتي إفريقيا للأندية

سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة الأدوار الأولى من دوري الأبطال والكونفدرالية لعام 2016 يوم 11 ديسمبر المقبل في العاصمة السنغالية داكار.

واختار الكاف المدينة السنغالية على هامش مسابقة كأس إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 المقامة حاليا في بلد أسود التيرانجا.

وسيشارك ناديا الزمالك والأهلي في مسابقة دوري الأبطال باعتبار الأول هو بطل الدوري المصري والأخير هو وصيفه وسيلعب فريقا إنبي ومصر المقاصة ثالث ورابع المسابقة في الكونفدرالية.

وسيتجنب الزمالك والأهلي دور الـ64 على الأرجح بالنظر لتصنيفهما المتقدم في ترتيب الكاف وسيبدأ المقاصة مشواره القاري الأول في تاريخه من هذا الدور في المسابقة التي توج بها النجم الساحلي التونسي هذا العام.

وستكون أبرز الأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال التي توج بها مؤخرا مازيمبي الكونجولي هي الإفريقي والنجم التونسيين وفيتا كلوب الكونجولي ووفاق سطيف الجزائري والمريخ والهلال السودانيين وأسيك أبيدجان الإيفواري والوداد المغربي والقطن الكاميروني وليوبار الكونجولي وإنيمبا النيجيري.

بينما أبرز الفرق التي ستشارك في الكونفدرالية هي الترجي التونسي وأفريكا سبور الإيفواري والفتح الرباطي المغربي.