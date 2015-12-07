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"المنظمة العربية": استشهاد وإصابة 14 طفلاً فى قصف للحوثيين وصالح باليمن

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"المنظمة العربية": استشهاد وإصابة 14 طفلاً فى قصف للحوثيين وصالح باليمن "المنظمة العربية": استشهاد وإصابة 14 طفلاً فى قصف للحوثيين وصالح باليمن
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للغارات الجوية الفرنسية التى نالت من مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية فى الموصل شمالى العراق، ما أدى إلى استشهاد 28 طفلا وجرح العشرات من الأطفال.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم، أنه فى اليمن، تواصلت أعمال القتال فى تعز، وسط استمرار تعمد ميليشيات "الحوثى - صالح" استهداف المدنيين، مع استمرار حصارهم الخانق على المدينة، مشيرة إلى أن أعمال القصف اليوم، أدت إلى استشهاد وجرح 14 طفلا وطفلة كانوا متجمعين حول مصدر للمياه فى ظل الدمار الواسع للبنية الأساسية والافتقاد لمصادر المياه النقية.

وطبقا لبيان المنظمة العربية فقد شهدت ليبيا سقوط شهيد و11 جريحا من المدنيين فى منطقتى زوارة والسلمانى شرقى البلاد، أثر سقوط قذيفة عليهم مجهولة المصدر أثناء الاشتباكات المتبادلة بين المتقاتلين.

وأوضحت المنظمة خلال البيان، أن مثل هذه الجرائم وغيرها مما لم يمكن متابعته أو التحقق منه تقع بصفة متكررة فى العديد من الساحات المضطربة، ومنها سوريا وليبيا والصومال، وكذا بؤر النزاعات المسلحة المتعددة فى السودان.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن التسامح إزاء هذه الجرائم الجسيمة التى تستوجب المساءلة والمحاسبة، لافتة إلى أن معاناة الشرائح الأضعف فى مناطق النزاعات المسلحة وتمدد شبكات الإرهاب الدولية، تقع فى قلب اهتمامات المنظمة عبر فروعها وشبكات الرصد الميدانى، وفى مقدمتها الأطفال.

وتعقد المنظمة الاثنين المقبل خلال الاحتفال باليوم العالمى للطفل، مؤتمرا موسعا حول "تحديات حماية الأطفال فى مناطق النزاعات واللجوء" بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر، برعاية فضيلة الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وبرنامج "رابطة سوريات" وبرنامج رابطة "الجالية السورية فى ".

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