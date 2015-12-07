مصر واليونان تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك ميدوزا 2015

غادرت اليوم وحدات من القوات البحرية والجوية المصرية متجهة إلى اليونان، للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا 2015"، والذى يستمر لعدة أيام باليونان.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحرى وأعمال الإمدادات والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات، وكذلك أعمال التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها.

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتين تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات.