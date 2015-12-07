مواطن يشكو من عدم توصيل المياه والكهرباء بـ«ابني بيتك» بنى سويف .. والوزير يكتشف توصيله للمواسير «خلسة»

اختار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوجه بنفسه إلى بيت أحد المستفيدين من مشروع ” ابني بيتك” بمدينة بني سويف الجديدة، بعدما شكا المستفيد من عدم توصيل مياه الشرب والكهرباء إلى بيته حتى الآن.

وفوجئ ” مدبولي “، عند توجهه للبيت، بأنه يتم توصيل الكهرباء للمنطقة بالكامل، وأنه تم الانتهاء من توصيل المياه، حتى حدود منازل المستفيدين، وقام بالفعل بالدخول إلى البيت، ليفاجأ مجددًا بأن المواطن قام بتوصيل المياه خلسة، وليس رسميًا، وطالبه بضرورة توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي رسميًا، عن طريق سداد رسوم الوصلات المنزلية، واعدًا إياه بزيارته مرة ثانية عندما ينتهى من هذه التوصيلات، والسكن في بيته.

وأكد الوزير، خلال تسليمه لوحدات الإسكان الاجتماعي، بمدينة بني سويف اليوم الاثنين، أنه يتم حاليًا الاتفاق مع المحافظات لتوفير ميكروباصات في المدن الجديدة، لخدمة المواطنين، معلنًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بدراسة تأسيس شركة للنقل الجماعي للمدن الجديدة، لإدارة النقل الداخلي في هذه المدن والربط مع محطات النقل العام التي تنقل خارجها .

وأشاد وزير الإسكان، بإحدى شركات المقاولات العاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي ببني سويف، والتي قدمت أثاثًا كاملًا لوحدتين كهدية للمستفيدين بهما.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشكاوى عدد من المواطنين في مدينة بني سويف الجديدة، واعدًا إياهم بحلها في أسرع وقت.