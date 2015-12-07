الصحة: 4 مواطنون من كل 100 مصري مصابون بفيرس C

كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن التقرير النهائي لمسح الجوانب الصحية – مصر 2015، الذي تم من خلاله جمع بيانات قومية عن مدى إنتشار الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي B,C بين الأفراد من 1: 59 سنة.

وقد أظهرت نتائج المسح أن حوالي أربعة من بين كل 100 مصري في العمر 1: 59 سنة مصابون حاليًا بالالتهاب الكبدي الفيروسي C وأن حوالي مصري واحد فقط من حوالي 100 مصابون حاليًا بالالتهاب الكبدي الفيروسي B.

كما أظهر المسح بأن ما يقدر بحوالي 800 ألف مصري في العمر 1-59 سنة مصابون حاليًا بالالتهاب الكبدي الفيروسي B وثلاثة ونصف مليون مصرى مصابون حاليًا بالالتهاب الكبدي الفيرسي C.

كما أظهرت النتائج أيضًا أن معدلات الإصابة بكلًا من الالتهاب الكبدي الفيروسي C,B كانت أعلى بين الرجال عن السيدات، و حوالي نصف مجتمع الأسر المعيشية يتعرض بانتظام للتدخين السلبي داخل مكان سكنهم، كما أن حوالي 1 من كل 6 سيدات ورجال في العمر 15-59 سنة تم تصنيفهم على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقد وجد أن السيدات البدينات كن أكثر عرضة بخمس مرات، بينما الرجال البدينين كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بارتفاع ضغط الدم عن السيدات والرجال في الوزن الطبيعي، وأظهرت النتائج انتشار الولادات القيصرية بين السيدات حيث أن 4 من كل 10 سيدات كان لديهن على الأقل واحد من أولادهن قد ولد ولادة قيصرية.

ويتضمن المسح بيانات عن مدى إنتشار ارتفاع ضغط الدم بين البالغين ومعلومات عن الأمراض غير المعديه والمخاطر المرتبطة بها، كما قام المسح بالحصول على معلومات عديدة عن الجوانب الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية متضمنة الإتجاهات نحو الولادات القيصرية، حجم الأسرة الأمثل، المباعدة بين المواليد، والزاواج المبكر، والتي أظهرت نتائج المسح السكاني الصحي 2014 وجود بعض التحديات.

تم جمع البيانات من أكثر من27000 فرد فى العمر من 1-59 سنة على مستوى الجمهورية، يوفر هذا المسح نتائج ممثلة على المستوى القومي “لمصر” وعلى مستوى الست مناطق الأساسية ،بالإضافة إلى توافر بعض المؤشرات على مستوى 25 محافظة.

كما تم تنفيذ المسح بواسطة شركة الزناتي ومشاركوه تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/القاهرة بتمويل هذا المسح وتقديم الدعم الفني عن طريق مؤسسة ICF الدولية من خلال برنامج المسوح السكانية والصحية (The DHS Program).

كما ساهم كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بتقديم دعم مالي للمسح، وتعتبر نتائج مسح الجوانب الصحية 2015 بالإضافة إلى نتائج المسح السكاني الصحي 2014 هام جدا من أجل تقييم انجازات برامج الصحة حتى الآن، بالإضافة إلى التخطيط التدخل في المستقبل لمواجهة التحديات الصحية والسكانية فى مصر.

وقال وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي ان النتائج النهائية لمسح الجوانب الصحية والتي أظهرت هذا الانخفاض في الاصابة بفيروس بي وسي ، تؤكد ان هناك اهتمام كبير من الدولة بدءا من السيد رئيس الجمهورية مرورا بكل المسئولين عن قطاع الصحة ، مشيرا الي ان الوزارة سوف تعالج من 600 ألف الي مليون مواطن ضد فيروس سي خلال العام بالادوية الجديدة.

وقال وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي ان نتائج مسح الجوانب الصحية مصر 2015 بالإضافة الى نتائج المسح السكاني الصحي مصر 2014 هامة جدا من أجل تقييم انجازات برامج الصحة حتى الان ، بالإضافة الى تخطيط التدخل في المستقبل لمواجهة التحديات الصحية والسكانية في مصر.

يذكر أن أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قبل أن يبدأ كلمته خلال المؤتمر الصحفي، حرص على التوجه لمصافحة الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، وطالب الحضور بالوقوف والتصفيق احترامًا وتقديرًا له، واصفًا له بأنه ” الأب الروحي” للأطباء ووزارة الصحة.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي أن المسح قد أظهر أن معدل انتشار فيروس بي 1% بما يعادل 800 ألف من عدد السكان، أما فيروس سي بمعدل 4،4% بما يعادل ثلاثة ونصف مليون شخص في الفئة العمرية من عمر عام حتى 59 سنة ، لافتًا إلى أن المسح تم إجراؤه قبل ظهور نتائج استخدام أدوية علاج فيروس سي الجديدة.

وأكد قنديل أن مصر كانت تصنف ضمن الدول ذات المعدل المتوسط للإصابة بالفيروسات الكبدية، ولكن بعد إعلان النتائج اليوم سيتم تصنيف مصر ضمن الدول ذات المعدل الضعيف، وهي بذلك تعد أول دولة في اقليم شرق المتوسط تحصل على هذا التصنيف، لافتًا إلى أن هذه النتائج ستغير خريطة العالم الصحية فيما يخص معدل انتشار الفيروسات الكبدية.