وزيرة الهجرة: المنيا تحتل المركز الأول في تصدير الأطفال القصر للخارج

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن محافظة المنيا تحتل المركز الأول في الهجرة غير الشرعية وتصدير الأطفال القصر للخارج حيث يوجد أكثر من 4 ألاف طفل مصري في إيطاليا فقط هاجروا بطرق غير شرعية، مما يسبب صداع لوزارات الدفاع والخارجية والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي، فيما تحتل محافظتى الشرقية والغربية المركز الأول في الهجرة غير الشرعية للكبار وأن تشجيع الاستثمار يعد أولى خطوات مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الذي عقد بقاعة اللواء حسن حميدة، بديوان عام محافظة المنيا لتوعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية أن الدولة تساند وتقف بجانب المصريين في الخارج وتساهم في حل مشكلاتهم وتوكل لهم المحامين في حالة اتهامهم في قضايا جنائية وعمل زيارات دورية للاطمئنان عليهم داخل المسجونين في مختلف الدول، مشيرة إلى أن برنامج الوزارة الحالي يهدف للتواصل مع المصريين في الخارج لحل مشكلات التحويلات النقدية وشحن الجثامين والمعاشات والتأمين التي يعانون منها.

> وأعلنت الوزيرة عن مبادرة معسكرات الجيل الثاني والثالث التي ستقام في محافظة في 26 من شهر ديسمبر الحالي لتشغيل الشباب في مجال الحفريات، وكذلك لتنشيط السياحة، كما أعلنت عن مبادرة تشجيع الأطباء المصريين المتواجدين بالخارج في العودة إلى مصر لإجراء عمليات جراحية وتقديم العلاج لمرضي إلتهاب الكبد الوبائي لغير القادرين، وكذلك الاستفادة من خبرات كافة المتخصصين المصريين بالخارج.

وطالبت الوزيرة بتجريم الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع عقوبة على الآباء الذين نجح أطفالهم في الهجرة بطرق غير شرعية باعتبارهم المسئولين عن أسرهم مناشدة المواطنين بالتكاتف لمواجهة الارهاب والأفكار المتطرفة التحديات وتوعية الاطفال بالفهم الصحيح للدين الإسلامي.