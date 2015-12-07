أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس الوزراء البريطاني يتفقد المناطق المتضررة من الفيضان

Google+ Print
رئيس الوزراء البريطاني يتفقد المناطق المتضررة من الفيضان رئيس الوزراء البريطاني يتفقد المناطق المتضررة من الفيضان

فيضان انجلترا

بعد اجتماع مع لجنة الاستجابة للطوارئ، يزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، المناطق المتضررة من الفيضانات جراء الأمطار غير المسبوقة التي ضربت شمال إنجلترا واسكتلندا وغمرت نحو 2000 منزل.

ويواجه كاميرون انتقادات بإنفاق الملايين على الدفاعات ضد الفيضانات عقب الفيضانات الكبيرة في 2005، والتي فشلت في كبح جماح الفيضانات في كومبريا، أكثر المناطق تضررا في البلاد.

وقال جون ليلاند، نائب مدير العمليات في وكالة البيئة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رافضا الانتقادات التي وجهت لدفاعات الفيضانات، إن كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة كانت غير مسبوقة وتجاوزت كل التوقعات.

وتم استدعاء قوات الجيش إلى المنطقة حيث شاركت في إجلاء المواطنين من منازلهم، وتوقفت الأمطار مساء أمس، لكن توقعات الأرصاد تشير إلى احتمالية سقوط المزيد من الأمطار خلال الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا