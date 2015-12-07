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بالصور.. وزير الإسكان: بدء إنشاء المبانى السكنية بالعاصمة الإدارية بداية العام المقبل

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بالصور.. وزير الإسكان: بدء إنشاء المبانى السكنية بالعاصمة الإدارية بداية العام المقبل بالصور.. وزير الإسكان: بدء إنشاء المبانى السكنية بالعاصمة الإدارية بداية العام المقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى تنفيذ الطرق للعاصمة الجديدة ومدينة العلمين، حيث تم إسناد المرافق لإحدى الشركات، أما المبانى السكنية، فسوف نبدأ تنفيذها مع بداية العام الجديد.

ولفت وزير الإسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم عرض برنامج كامل عن مشروعات الوزارة على مجلس النواب القادم، بما فيه العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، بقيمة 30 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ محطات جديدة لمياه الشرب، بقيمة 8,5 مليار جنيه، والباقي بقيمة 21,5 مليار جنيه، للصرف الصحى، والتى سترفع نسبة تغطية القرى المصرية بهذه الخدمة من 15 إلى 50 %، بجانب خطة لإحلال وتجديد المحطات والمواسير المتهالكة، خلال عامين ونصف العام.

وأكد مدبولى على هامش زيارته لمحافظة بنى سويف:" أن ما أعرفش إن عندكم انتخابات في بنى سويف النهاردة واسف علي تعطيلك عن متابعة سير الانتخابات"، جاء ذلك خلال حديثه للمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، أثناء زيارته للمحافظة اليوم، والتى وزع خلالها 6480 عقود وحدات الإسكان الإجتماعي بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، علي المواطنين المتقدمين في قرعة علنية، بالإضافة إلى تسليم 2 من المواطنين فرش شقتين منهم داخل السرادق المقام بين الوحدات، كما تفقد الوزير مشروع ابنى بيتك القريب من وحدات الإسكان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

- وزير الإسكان:لا تستر على "فاسد" وخطة بـ30 مليار جنيه للمياه والصرف الصحى
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